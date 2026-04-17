Открытый урок о конструкторе Сергее Мосине провели в школе Химок

В школе № 8 имени Матвеева в Химках провели открытый интерактивный урок, посвященный 176-й годовщине со дня рождения русского конструктора стрелкового оружия, генерал-майора русской армии Сергея Ивановича Мосина.

На встрече учащиеся 10-го кадетского класса показали товарищам свои навыки по сборке и разборке автоматов и провели для них мастер-класс.

«Мы постарались сделать программу встречи насыщенной. Сначала детей познакомили с биографией выдающегося конструктора-оружейника, потом закрепили полученные знания на практике — в ходе тематической викторины по итогам изученного материала», — рассказала директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.

Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова напомнила, что патриотическую программу реализуют в Химках с начала июля 2024 года. За это время в округе провели свыше двух тысяч пятисот историко-патриотических активностей для жителей разных возрастов.

«Подобные открытые уроки — это важная часть патриотического воспитания молодежи. Они не только знакомят школьников с выдающимися страницами истории нашей страны, но и помогают формировать уважение к ее героям, достижениям и традициям», — отметил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.