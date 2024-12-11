Открытый урок ко дню рождения хоккеиста Сергея Федорова проведут в Химках

Жителям Химок расскажут о выдающемся российском хоккеисте Сергее Федорове, который построил успешную карьеру в НХЛ и завоевал три Кубка Стэнли. Открытый урок ко дню рождения спортсмена состоится 13 декабря.

О спортивных достижениях Федорова и его вкладе в развитие российского хоккея расскажут 13 декабря в 12:00 по адресу: улица Кольцевая, дом № 18.

«За свою карьеру в НХЛ он завоевал три Кубка Стэнли, что сделало его одним из немногих российских хоккеистов, добившихся таких высот. Также, Федоров трижды становился чемпионом мира в составе сборной России, что подтверждает его статус великого игрока», — отметил химкинский депутат Валентин Герасимов.

Позже Сергей Федоров стал спортивным функционером и тренером, в том числе генеральным менеджером ЦСКА.

Депутат Николай Томашов считает, что знание истории и уважение к легендарным соотечественникам помогают молодежи осознать, что быть патриотом — это не только любить свою страну, но и стремиться внести вклад в ее развитие.

В Химках регулярно проводятся патриотические акции, открытые уроки и другие мероприятия. Муниципальный депутат Инна Монастырская отметила, что главной целью этой программы является воспитание любви к России и своему городу, а также гордости за достижения предков.

В декабре в Химках откроют «Мастерскую Деда Мороза». Она будет работать 21 и 22 декабря в торговом центре «Мой». С 12:00 до 19:00 дети смогут принять участие в творческих мастер-классах и своими руками сделать новогодние игрушки.