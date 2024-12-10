Новогодние мастер-классы для детей пройдут в Химках 21 и 22 декабря

«Мастерскую Деда Мороза» откроют в Химках в преддверии Нового года. Дети примут участие в творческих мастер-классах 21 и 22 декабря.

Юные жители Химок встретятся с Дедом Морозом и другими персонажами из любимых сказок. Они помогут детям сделать праздничные игрушки: гирлянды, снежинки и новогодние елочки.

Вместе с ребятами символы Нового года будут мастерить и опытные преподаватели и активисты «Молодой Гвардии». Сувениры, сделанные своими руками, каждый сможет забрать на память. Помимо этого, участники творческих занятий получат сертификаты помощника Деда Мороза.

Мастерская будет работать 21 и 22 декабря в торговом центре «Мой» с 12:00 до 19:00.

Отметим, что акцию запустили впервые два года назад. Более 50 муниципалитетов Московской области присоединились к ней в этом году.

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