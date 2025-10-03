Открытый урок ко Дню гражданской обороны прошел в школе № 4 в Балашихе
Специалисты Центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Балашиха провели открытый урок по культуре безопасности для учеников школы № 4. Это мероприятие состоялось в преддверии Дня гражданской обороны Российской Федерации и стало важным шагом в повышении осведомленности молодежи о правилах безопасности.
Урок прошел в Центральной библиотеке эстетического развития имени Андрея Белого, где школьники смогли не только узнать теоретические аспекты, но и увидеть практическое применение знаний.
В ходе образовательной встречи ребята познакомились с историей возникновения гражданской обороны в России, изучили основные сигналы гражданской обороны и этапы действий населения как в мирное, так и в военное время.
Специалисты провели лекцию, в которой использовали тематические видео, а также организовали практическую тренировку по применению средств индивидуальной защиты. Так учащиеся на практике смогли освоить навыки, полезные в экстренных ситуациях.
Особое внимание уделили правилам поведения на водных объектах и основам пожарной безопасности. Эти темы являются особенно актуальными, учитывая сезонные риски и необходимость соблюдения мер предосторожности.
Такое мероприятие направлено на популяризацию культуры безопасности жизнедеятельности и знаний по гражданской обороне среди подрастающего поколения городского округа Балашиха.