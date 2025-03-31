Открытый урок истории прошел в школе № 24 в Мытищах

Депутат от партии «Единая Россия» Евгений Коваленко принял участие в тематическом уроке по воспитанию патриотизма и сохранению исторической памяти в рамках партийного проекта «Успех V единстве поколений». Школьники узнали об историческом манифесте императрицы Екатерины Великой, оказавшим влияние на развитие территории нашего государства.

Урок провели в мытищинской школе № 24, где собрали заинтересованных учеников и преподавателей. Темой беседы стало историческое событие — включение Правобережной Украины в состав Российского государства. Учащиеся узнали о манифесте Екатерины Великой, который был издан 27 марта 1793 года, и об исторической важности этого события для дальнейшего развития Российского государства.

Депутат Евгений Коваленко подробно рассказал о значении манифеста и о том, как торжественный акт повлиял на укрепление единства и целостности страны. Активно обсуждались на уроке вопросы патриотизма, исторической памяти и важности осознания своего исторического наследия. Ученики поделились своими мнениями и задали вопросы, это создавало живой диалог и обмен мнениями.

Мероприятие стало важным шагом в воспитании у нового поколения духовных ценностей, способностей ценить, понимать и уважать свою историю и культуру.