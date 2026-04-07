Открытый урок английского языка прошел в Губернском колледже в Серпухове

В рамках конкурсных испытаний учитель английского языка МБОУ СОШ № 5 («Эффективная школа») Оксана Азаева, победительница муниципального этапа «Педагог года», провела открытый урок для двенадцати учеников. За 40 минут она смогла не только научить, но и увлечь школьников.

Педагог выступила в роли бортпроводника, а ее ученики стали пассажирами учебного рейса. Вместе они отправились в путешествие по бывшим британским колониям: знакомились с культурой разных стран и открывали для себя новые англоговорящие государства.

За работой конкурсантки внимательно наблюдали члены жюри и директор Губернского колледжа, Народный учитель РФ, Почетный гражданин Московской области и Серпухова Александр Лысиков. «Оксана показала глубокие знания предмета и уважение к каждому ребенку. Такие уроки хорошо запоминаются, потому что они живые. Это не просто передача информации, это настоящее сотворчество учителя и учеников», — отметил Александр Лысиков.