Открытый турнир по женскому футболу прошел в Красногорске

Участницы сообщества «Футбольные мамы» собрались на Лыжном стадионе имени Ивана Утробина в Красногорске, чтобы побороться за победу. На состязания по футболу приехали семь сборных из Москвы и области, Санкт-Петербурга и Брянска.

Турнир посвятили 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Его организовали при содействии администрации городского округа Красногорск. Начальник отдела спортивно-массовой работы Управления по физической культуре и спорту Валентин Олехнович поприветствовал участниц и пригласил футболисток из других муниципалитетов в будущем и вновь посетить Красногорск.

По словам руководителя филиала Автономной некоммерческой организации «Футбольные мамы» Ольги Соломатиной, турнир сделали доступным для каждой женщины с главным условием — быть мамой. Однако на одну команду к участию допускали двух женщин старше 23 лет, не имеющих детей.

Турнир провели в формат пять на пять. Перед каждым матчем проводили разминку. По итогам состязаний первое место в категории «Золотой Кубок» выиграла команда «Северная Пальмира», почетное второе завоевали девушки из «Юниор Клин», а на третьем расположились «Апельсинки».

Победителем «Серебряного Кубка» стала сборная «Футбольные мамы Москва белые». Участницы из команды «Динамо-Брянск» заняли второе место, а на третьем оказались «Футбольные мамы Москва красные». Призеры получили памятные награды.