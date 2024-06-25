Открытый турнир по волейболу прошел в Красноармейске

Турнир по волейболу прошел в Красноармейске в преддверии Дня молодежи. Традиционно в нем приняли участие сборные из разных округов Подмосковья.

За звание лучших соревновались ученики спортивных секций, профессионалы и ветераны. Турнир проводится в Красноармейске более 10 лет. «Поболеть» за своих приходят жители города.

«Дети с удовольствием приезжают, играют, набираются сил, энергии и опыта. Во время игры здесь царит особая атмосфера дружбы и желания показать себя и свои навыки», — прокомментировал тренер по волейболу Олег Смирнов.