Открытый турнир по волейболу прошел в Красноармейске

Фото: Телеканал "Пушкинский. Новости большого округа"

Турнир по волейболу прошел в Красноармейске в преддверии Дня молодежи. Традиционно в нем приняли участие сборные из разных округов Подмосковья.

За звание лучших соревновались ученики спортивных секций, профессионалы и ветераны. Турнир проводится в Красноармейске более 10 лет. «Поболеть» за своих приходят жители города.

«Дети с удовольствием приезжают, играют, набираются сил, энергии и опыта. Во время игры здесь царит особая атмосфера дружбы и желания показать себя и свои навыки», — прокомментировал тренер по волейболу Олег Смирнов.

Телеканал «Пушкинский. Новости большого округа»
Фото: Телеканал «Пушкинский. Новости большого округа»
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Телеканал «Пушкинский. Новости большого округа»
Фото: Телеканал «Пушкинский. Новости большого округа»
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В этот раз на турнир приехали команды из Пушкино, Мытищ, Сергиева Посада. За победу поборолась и сборная Красноармейска. Отметим, что развитию волейбола среди молодежи в Московской области уделяют большое внимание.

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