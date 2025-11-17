Открытый турнир по самбо прошел в Воскресенске

Открытые соревнования по самбо среди юношей состоялись в спортивном зале гимназии № 1. Турнир собрал около 100 спортсменов из Озер, Коломны и Воскресенска.

Ребята показали свое мастерство и уровень подготовки, а также получили ценный соревновательный опыт. Победителями турнира стали воспитанники спортивной школы по единоборствам Ярослав Абашин, Арсений Усачев, Семен Максимов, Иван Бубнов, Михаил Мещеряков, Артемий Рузанов, Сергей Одиноков, Егор Шатохин, Матвей Шленков, Егор Зибров.

Президент Федерации самбо Воскресенска, депутат окружного совета Андрей Баранов отметил, что в муниципалитете успешно реализуется партийный проект «Единой России» «Выбор сильных», главной задачей которого является растить здоровое и спортивное поколение.

Во время соревнований сторонники «Единой России» провели акцию «Коробку храбрости». Все желающие могли принести подарки для детей, которые проходят сложное длительное лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.