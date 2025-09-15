Открытый турнир по плаванию на кубок главы города прошел в Королеве

Фото: Комитет ФКСиТ г. о. Королев

Более 400 участников поборолись за кубок главы Королева на открытом турнире по плаванию. Дистанции преодолели спортсмены разных возрастных групп — от воспитанников детских садов до пенсионеров.

В турнире приняли участие команды из Москвы, Домодедова, Александрова, Балашихи, Дмитрова, Долгопрудного, Нижнего Ломова, Мытищ, Фрязина, Ивантеевки, Пушкино, Щелкова и Сергиева Посада. Среди предприятий были пловцы ПАО РКК «Энергия», АО НПО ИТ, АО ЦНИИМАШ, АО «Композит», 4 ЦНИИ Министерства обороны России, а также воспитанники спортивных школ и секций города.

Заместитель главы Илья Конышев пожелал участника успешных выступлений. Было разыграно 216 комплектов наград.

Среди мужчин победителями стали Александр Устинов из Королева, Максим Пешеходько из спортивной школы в Королеве, Алексей Гуськов из Сергиева Посада. Среде женщин одержали первенство Мария Катасонова из школы плавания «Время первых», Анна Грязнова из школы «Москвич» и Варвара Фомина из Королева.

Медалистов и лауреатов также наградили грамотами и памятными подарками от федерации плавания в Королеве.

Турнир наглядно продемонстрировал высокую заинтересованность горожан в занятиях спортом и создал отличную основу для развития массовых занятий плаванием в городе.