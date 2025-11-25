Открытый турнир по парному теннису прошел в Павловском Посаде
В Академии тенниса «Максим» в Павловском Посаде 23 ноября состоялся открытый парный турнир, посвященный Дню работника внутренних дел, на призы легендарного общества «Динамо». В нем приняло участие около 50 спортсменов из Московской области, Москвы и Владимирской области.
Организатором выступила Федерация тенниса Павлово-Посадского городского округа во главе с Сергеем Коврижных, директором спортивной школы «Вымпел» города Электрогорск.
Мероприятие началось с яркой торжественной церемонии: выступление талантливого творческого коллектива с танцевальной композицией и красивый вокал, тронувший до глубины души.
«Это был не просто старт соревнований, а настоящий праздник духа, силы и воли к победе! На кортах — настоящие битвы! А потом началось самое интересное, на кортах стартовали настоящие баталии!», — отмечают организаторы турнира.
Парные матчи получились невероятно зрелищными, динамичными и напряженными. Спортсмены продемонстрировали не только великолепную технику, но и настоящий командный дух.