Открытый турнир по настольному теннису провели в Химках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Открытые соревнования по настольному теннису провели на стадионе поселка Лунево в Химках. Состязания приурочили ко дню рождения аэропорта Шереметьево.

Участники соревновались в детской и взрослой категориях. Среди юных химчан первым стал Егор Зачесов, второе место занял Григорий Пехтерев, бронзу выиграл Глеб Гусаков. Победителями во взрослой категории стали Алексей Федотов, Андрей Дука и Сергей Закорюкин.

«Химки — спортивная столица Подмосковья. В нашем городе созданы все условия для занятий спортом как на любительском, так и на профессиональном уровне. Правительство уделяет большое внимание развитию спортивной инфраструктуры», — отметила лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Ольга Гончар.

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