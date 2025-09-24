Открытый турнир по мини-футболу прошел в Мытищах

Мероприятие провели с 19 по 21 сентября в спортивном комплексе «Строитель» в Мытищах. Участие в соревнованиях приняли команды юношей 2012 года рождения.

Турнир стал важным событием в спортивной жизни молодых футболистов. Гостями соревнований стали команды из Москвы, Московской области, Саратова, Сыктывкара, Ухты и даже Новолукомля. Каждая из них стремилась показать высокий уровень подготовки, а также продемонстрировать свой уникальный стиль игры.

По итогу отборочных туров определились четыре команды-полуфиналиста, которые продолжили борьбу за выход в финал. Футболисты из Мытищ уступили в нем команде «Волга» из Саратова. Борясь за третье место мытищинская команда вновь не смогла одержать победу, проиграв соперникам из Сыктывкара.

Финальная игра турнира стала настоящим триумфом для команды «Волга». Они продемонстрировали высокий уровень мастерства, слаженность и командный дух, что позволило им обыграть конкурентов из Ухты и завоевать главный трофей соревнований.

Участники турнира отметили высокий уровень проведения соревнований, профессионализм судей и теплую поддержку зрителей. Такие мероприятия способствуют развитию детского футбола, обмену опытом между тренерами и помогают юным спортсменам расти и развиваться.