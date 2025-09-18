Открытый турнир по мас-рестлингу среди юношей и мужчин прошел в Дзержинском

Состязания по мас-рестлингу, которые прошли в Дзержинском городского округа Люберцы, объединили свыше 100 участников. Спортивное событие посетил и руководитель муниципалитета Владимир Волков.

Глава Люберец поприветствовал участников турнира. Он отметил высокий уровень подготовки спортсменов и пожелал им удачи. Как отметил президент Федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров, мас-рестлинг развивается в муниципалитете седьмой год. Лучший результат люберецких спортсменов — серебро первенства России.

«Мас-рестлинг — бесконтактный вид единоборства родом из Якутии. Для Дзержинского это новый вид спорта, но уже сейчас можно смело сказать, что он получит развитие в городе», — добавил Евгений Петров.

Он также поблагодарил директора спортивной школы «Орбита» Ивана Сироша и руководство школы самбо и дзюдо «Борец» за помощь в проведении состязаний. Помимо этого, Евгений Петров отметил партнеров и спонсоров, которые предоставили специальные призы победителям, призерам и судьям турнира.

В конце декабря текущего года планируют провести следующий крупный турнир по мас-рестлингу. Это традиционные соревнования «Кубок Деда Мороза», которые пройдут на одной из спортивных площадок городского округа Люберцы.