Открытый турнир по мас-рестлингу прошел в Люберцах

В городском округе Люберцы состоялся Открытый турнир по мас-рестлингу среди юношей и девушек старше 12 лет, в котором приняли участие более 60 спортсменов. Впервые соревнования прошли на свежем воздухе — на стадионе «Орбита» в городе Дзержинский.

Президент Федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров отметил, что в первый в этом году открытый турнир на улице, который проходил в девяти весовых категориях. Каждый участник боролся до последнего. Победители получили специальные призы от спонсоров, а также медали и грамоты. По его словам, в итоге определились девять чемпионов и 27 призеров.