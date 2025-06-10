Открытый турнир по мас-рестлингу прошел в Люберцах

В городском округе Люберцы состоялся Открытый турнир по мас-рестлингу среди юношей и девушек старше 12 лет, в котором приняли участие более 60 спортсменов. Впервые соревнования прошли на свежем воздухе — на стадионе «Орбита» в городе Дзержинский.
Президент Федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров отметил, что в первый в этом году открытый турнир на улице, который проходил в девяти весовых категориях. Каждый участник боролся до последнего. Победители получили специальные призы от спонсоров, а также медали и грамоты. По его словам, в итоге определились девять чемпионов и 27 призеров.
Мероприятие прошло при поддержке Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России, Комитета по физической культуре и спорту городского округа Люберцы и Дирекции спортивных сооружений Люберец.
Напомним, что мас-рестлинг — традиционный якутский вид борьбы, название которого происходит от слова «мас», что означает «деревянная палка». В 1926 году этот вид спорта был официально признан национальным видом спорта якутов и включен в реестр местного Совета по физической культуре и спорту, а также были разработаны первые правила единоборства.
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