Открытый турнир по мас-рестлингу пройдет в Люберцах 9 августа

Областные соревнования по мас-рестлингу среди юношей и девушек организуют в поселке Октябрьский. В них примут участие более 50 спортсменов из Москвы и Подмосковья.

За победу поборется молодежь от восьми до 17 лет. Они будут состязаться в абсолютных весовых категориях.

Организовали турнир сотрудники компании «ТекстильПрофи-Москва» и представители Федерации мас-рестлинга Московской области. Инициативу поддержал Комитет по физической культуре и спорту Люберец и Комитет по национальным и неолимпийским видам спорта России.

«Турнир посвящен Дню физкультурника. Мы подготовили призы и подарки от наших спонсоров — сети кафе „ПИРАТ пицца и суши“ и магазина спортивного питания Prime Kraft для спортсменов и зрителей», — добавил президент Федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров.

Отметим, что уже в сентябре в Дзержинском пройдет турнир по мас-рестлингу.