Открытый турнир по лыжероллерам прошел в Воскресенске

Соревнования по лыжероллерам объединили свыше 50 человек в возрасте от восьми лет. Участниками турнира стали воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва «Академия спорта» из Воскресенска, а также гости из Белоозерского, Егорьевска, Коломны и других городов Подмосковья.

Депутаты Совета депутатов городского округа Воскресенск поприветствовали спортсменов.

«Не важно, кто из вас придет первым, вы уже все победители, потому что занимаетесь прекрасным видом спорта. Будете крепкими, здоровыми, сильными и выносливыми», — сказал народный избранник Геннадий Коротеев.

Екатерина Иванова занимается в Лыжном клубе Николая Наседкина города Белоозерский уже восемь лет. В этом году юная спортсменка выиграла золото на состязаниях за Кубок Московской области по лыжным гонкам и не собирается останавливаться на достигнутом.

«Я сначала пошла на лыжные гонки, как сестра, потом попала в команду по биатлону», — поделилась Екатерина Иванова.

Роллеры помогают лыжникам и биатлонистам поддерживать физическую форму в межсезонье. В этом году зима была бесснежная, поэтому летом количество турниров увеличили.

«У нас обычно проходят два старта: весной и осенью. Но зима была бесснежная, поэтому это уже третий старт. Еще один планируем провести осенью. Лучшая тренировка — это состязания. Когда ребята соревнуются, результаты лучше», — отметил тренер Спортивной школы олимпийского резерва «Академия спорта» Василий Полосухин.