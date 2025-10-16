Открытый турнир по хоккею с мячом прошел в Королеве

Соревнования на призы заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера России, трехкратного чемпиона мира по хоккею с мячом Александра Цыганова завершились в городском округе. В турнире участвовали спортсмены 2014–2015 годов рождения.

На соревнования приехали команды из нескольких городов России — хоккейные клубы «Волга» из Ульяновска, «Динамо» из Москвы, «Родина» из Кирова. Королев представлял местный клуб «Вымпел» спортивной школы олимпийского резерва.

Все матчи турнира прошли в динамичной атмосфере, с множеством острых моментов и забитых голов. Юные хоккеисты продемонстрировали спортивный азарт и волю к победе, сражаясь до последней минуты.

В напряженной борьбе победу одержала «Волга». Серебряные медали завоевала команда «Вымпел», а бронзовая награда досталась «Родине».

Лучшими игроками спортивной школы олимпийского резерва «Королев» признаны Данила Шергин, Филипп Иванов, Егор Гучкин и Петр Сорокин.