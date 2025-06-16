Открытый турнир «Кубок Родного края» по теннису прошел в Истре

В школе микрорайона Восточный в Истре спортсмены сразились за звание лучших в настольном теннисе. Мероприятие прошло в рамках летнего Первенства муниципального округа Истра.

В соревнованиях приняли участие 40 спортсменов из разных городов России. На площадке встретились представители Истры, Москвы, Лотошино, Рузы, Солнечногорска, Красногорска и Тулы. В течение пяти напряженных часов участники демонстрировали свое мастерство, сражаясь за главный трофей турнира — «Кубок Родного края».

По итогам состязаний призовые места распределились следующим образом: первое место занял спортсмен из Истры Дмитрий Шавыкин, второе место у теннисиста из Москвы — Никиты Бондарева и бронзу взял тоже житель Истры — Олег Москвин.

Кубок будет проходить до августа, а финал проведут в День физкультурника. В него попадут те команды, которые наберут 850 очков.