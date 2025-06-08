Открытый туристический фестиваль к 80-летию Победы прошел в Щелкове

В Государственном училище олимпийского резерва Министерства спорта Российской Федерации в Щелкове состоялся открытый туристический фестиваль. Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

Участниками фестиваля «Мы вместе! — Дорогами Победы» стали студенты училищ олимпийского резерва из Бронниц, Брянска, Чехова, а также ребята из Щелковского колледжа и Ивантеевского филиала Московского политеха. Конкурсанты преодолевали 10 этапов, каждый из которых знаменует ключевое событие Великой Отечественной войны: от Битвы за Москву до взятия Рейхстага.

Студенты погрузились в атмосферу военного времени, которую воспроизвели сотрудники щелковского училища. Под звуки воображаемых взрывов гранат и выстрелов участники боролись за каждый бал состязания. Ребята также угостились обедом из полевой кухни и исполнили легендарную «Катюшу». Память павших в Великой Отечественной войне участники почтили минутой молчания.

Победу в состязаниях одержала команда Брянского государственного училища олимпийского резерва. Ребята опередили соперников из Щелкова всего на один балл.