Открытый рейтинговый турнир по настольному теннису прошел в Лобне

Фото: Администрация г.о. Лобня

Участники турнира в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» соревновались в четырех категориях. Следующее мероприятие пройдет в сентябре этого года.

Никита Грогуль победил в категории «Дети до 16 лет». Филипп Верендеев стал лучшим в группе «От 0 до 149 рейтинга RTTF».Александр Кригер завоевал золото в категории «От 150 до 299 рейтинга RTTF». А в категории «От 300 рейтинга RTTF» первое место занял Константин Андрян. В сентябре пройдет следующий турнир.

Спорт в Лобне развивают и благодаря возведению и обновлению объектов. Так, на Красной Поляне в 2023 году открыли стадион «Труд». Ранее там была проведена масштабная реконструкция. Кроме того, в городе построят большой физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

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