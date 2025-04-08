Открытый региональный фестиваль театрального искусства прошел в Дубне

Новые коллективы и новые форматы театрального искусства увидели зрители на региональном открытом фестивале «Здравствуйте, это мы!» в Дубне. В этом году участие приняли 15 коллективов из Талдома, Кимр, Москвы, других городов.

Три дня в залах дворца культуры «Октябрь» шли показы спектаклей и конкурс чтецов в разных возрастных категориях. Работы представили разные: драматические, лирические, музыкальные, детские. Среди участников — и те, кто выступает на фестивале постоянно, и те, кто присоединился к нему впервые. Были и необычные форматы: дубненский коллектив современного танца «Новое поколение» показал хореографический перформанс на сложную и актуальную тему.

«Наш хореографический перформанс посвящен детским социальным проблемам, таким как буллинг, соперничество, непонимание», — рассказал балетмейстер коллектива современного танца «Новое поколение» Давид Лапачи.

Ярким в этом году был и состав жюри. Актеры Марина Антонова, Павел Конивец и Наталья Ларюнина под руководством режиссера Владимира Панжева внимательно смотрели каждое выступление, а после приглашали руководителей коллективов на круглый стол для обсуждения. Участники получили конструктивные и справедливые оценки.

«Фестиваль очень теплый, очень доброжелательный. А оцениваем мы работу, а не просто везение. Когда потрачены усилия — это всегда видно», — отметил председатель жюри, режиссер, лауреат премии ТЭФИ Владимир Панжев.

По итогам конкурса жюри присудило призовые номинации и специальные дипломы. Первые места в младшей и старшей возрастных категориях достались дубненскому театру эстрады «Парадигма».

«Дубна — город, где растят и развивают таланты! Традиционный региональный открытый фестиваль „Здравствуйте, это мы!“ снова объединил творческие коллективы Дубны и соседних городов, доказал, что в наукограде театральное искусство развито на высоком уровне», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.