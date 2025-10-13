Открытый кубок по карате прошел в Мытищах

Кубок по киокусинкай завершился на «Арене Мытищи». Соревнования прошли в двух дисциплинах: «ката» — демонстрация формальных комплексов движений и «кумите» — спарринги.

Участники, среди которых были новички и опытные спортсмены, представили Москву и Московскую область. Турнир собрал более 400 участников. Киокусинкай — это не просто боевое искусство, а философия, в основе которой заложена сила, выносливость и несгибаемый дух. Соревнования в Арене Мытищи стали важным событием для любителей и профессионалов этого вида единоборств.

Участники спортивного события на торжественном закрытии получили награды, а лучшие спортсмены были отмечены специальными призами.

Турнир стал отличной возможностью для юных бойцов проявить себя и получить опыт, который пригодится им на будущих соревнованиях, а более опытным соперникам такой опыт позволил проверить себя и перейти на новую ступень профессионального мастерства.