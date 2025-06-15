Открытый футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева» пройдет в Химках

Традиционный детский футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева» пройдет в Химках с 17 по 20 августа. За главный трофей поборются 20 команд из ведущих футбольных академий России, а также спортсмены из стран СНГ и новых регионов страны.

Матчи будут проходить на стадионах «Новые Химки» и «Арена Химки». Помимо футбольных игр, в программе турнира запланированы соревнования по киперболу и кипербаттлу — специальным конкурсам для вратарей.

Первый «Кубок Игоря Акинфеева» состоялся в 2018 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Организаторами выступают Министерство физической культуры и спорта Московской области, Фонд развития футбола «Страна Футбола» и Федерация футбола Московской области.

Отметим, что этим летом в Подмосковье пройдет более двух тысяч спортивно-массовых мероприятий.

С 1 июня стартовал проект «Лето в Подмосковье», который предлагает жителям и гостям региона разнообразные культурные и развлекательные события: фестивали, концерты, ярмарки и мастер-классы. Каждый сможет найти занятие по душе и провести лето активно и интересно.