Сегодня 16:49 Открытый фестиваль искусств «Время вдохновения» прошел в Воскресенске 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Подмосковье

Фестивали

Воскресенск

конкурсы

С 20 по 22 ноября в Воскресенске прошел IV Открытый межзональный многожанровый фестиваль-конкурс искусств «Время вдохновения». Мероприятие было организовано управлением культуры администрации городского округа Воскресенск и МУ «Концертно-выставочный зал».

В конкурсе приняли участие 382 человека из семи муниципалитетов Московской области, включая Воскресенск, Коломну, Егорьевск, Балашиху, Раменское, Бронницы и Орехово-Зуево. Участники продемонстрировали свои таланты в различных жанрах: инструментальной музыке, вокале, театральном искусстве, художественном чтении, а также в декоративно-прикладном и изобразительном искусстве.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Выступления конкурсантов были высоко оценены жюри. В результате 48 участников завоевали звания лауреатов первой степени, 51 — второй степени и 53 — третьей степени. Гран-при фестиваля были удостоены Анастасия Левина и Анжелика Мишина. Анастасия занимается в вокальной студии «Солнечный зайчик» под руководством Татьяны Чернецовой, а Анжелика представляет ГАПОУ МО «1-й Московский областной музыкальный колледж» в Коломне под руководством Татьяны Шаповаловой.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

На главной сцене Дворца культуры «Химик» 22 ноября прошел гала-концерт, на котором начальник управления культуры администрации Воскресенска Елена Баклушина и депутат округа Жанна Мишина вручили награды победителям. Фестиваль стал ярким событием для творческой молодежи региона и продемонстрировал высокий уровень художественного мастерства участников.