Открытый фестиваль искусств «Время вдохновения» прошел в Воскресенске
С 20 по 22 ноября в Воскресенске прошел IV Открытый межзональный многожанровый фестиваль-конкурс искусств «Время вдохновения». Мероприятие было организовано управлением культуры администрации городского округа Воскресенск и МУ «Концертно-выставочный зал».
В конкурсе приняли участие 382 человека из семи муниципалитетов Московской области, включая Воскресенск, Коломну, Егорьевск, Балашиху, Раменское, Бронницы и Орехово-Зуево.
Участники продемонстрировали свои таланты в различных жанрах: инструментальной музыке, вокале, театральном искусстве, художественном чтении, а также в декоративно-прикладном и изобразительном искусстве.
Выступления конкурсантов были высоко оценены жюри. В результате 48 участников завоевали звания лауреатов первой степени, 51 — второй степени и 53 — третьей степени.
Гран-при фестиваля были удостоены Анастасия Левина и Анжелика Мишина. Анастасия занимается в вокальной студии «Солнечный зайчик» под руководством Татьяны Чернецовой, а Анжелика представляет ГАПОУ МО «1-й Московский областной музыкальный колледж» в Коломне под руководством Татьяны Шаповаловой.
На главной сцене Дворца культуры «Химик» 22 ноября прошел гала-концерт, на котором начальник управления культуры администрации Воскресенска Елена Баклушина и депутат округа Жанна Мишина вручили награды победителям.
Фестиваль стал ярким событием для творческой молодежи региона и продемонстрировал высокий уровень художественного мастерства участников.