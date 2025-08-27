Открытый «День бокса» прошел в Центральном парке Лобни
В субботу, 23 августа, Центральный парк городского округа Лобня стал эпицентром спортивной жизни. Здесь прошел открытый «День бокса», который собрал жителей и гостей Лобни.
На мероприятии присутствовали настоящие звезды мирового спорта. Провести разминку, автограф-сессию и пообщаться с юными спортсменами в Лобню приехал чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Денис Лебедев.
«Молодежь – это наше будущее. Забота о подрастающем поколении – это забота о всей стране», – подчеркнул именитый спортсмен.
Глава муниципалитета Анна Кротова приветствовала спортсменов и гостей мероприятия и поблагодарила за участие Дениса Лебедева, руководителя Федерации кикбоксинга Московской области Эльмира Алиева, чемпиона России по кикбоксингу Сергея Трубникова.
Также для гостей праздника организовали показательные выступления спортсменов по боксу и кикбоксингу.