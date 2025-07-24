Открытый чемпионат по лыжероллерам прошел в Воскресенске

Открытое первенство городского округа состоялось на озере Светлом в микрорайоне Лопатинский. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Воскресенска, Коломны, Егорьевска и других близлежащих городов Подмосковья.

Тренер спортивной школы олимпийского резерва «Академия спорта» Василий Полосухин рассказал, что такие соревнования для лыжников проводятся несколько раз в год. Возраст участников разный: самым юным по 8-10 лет, а самому старшему — 56. Целью первенства является проверка подготовки спортсменов в летний период.

Один из участников соревнований, мастер спорта СССР по лыжным гонкам Андрей Загренчук профессионально занимается эти видом и регулярно участвует в состязаниях. «Стараюсь каждый день по часу двигаться: либо просто бегать, либо на лыжероллерах, скандинавской ходьбой также занимаюсь», — рассказал лыжник.

Следующие соревнования по лыжероллерам в Воскресенске запланированы на осень.