Открытый чемпионат по автомобильным гонкам прошел в Ленинском округе

На новой трассе в Ленинском городском округе прошел открытый чемпионат по автокроссу «Гонки на выживание». Участниками состязаний стали восемь спортсменов.

По словам председателя попечительского совета чемпионата по контактному автокроссу «Гонки на выживание» Дмитрия Черкасова, несмотря на свою новизну, трасса уже зарекомендовала себя как интересная и для участников, и для зрителей.

Соревнования прошли в два этапа. В первом провели заезды без контакта, а во втором — традиционные «гонки на выживание». Победителем чемпионата стал Андрей Березкин из Москвы.

Отметим, что на территории проведения состязаний для зрителей и участников организовали удобную парковку. Безопасность на площадке обеспечили бригады скорой медицинской помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.