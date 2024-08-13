Открытые тренировки по футболу для детей пройдут в Лобне 19 августа

С 19 августа на главных стадионах городского округа Лобня стартуют открытые тренировки по футболу для детей в возрасте от шести до 12 лет. На занятиях юные спортсмены смогут познакомиться с правилами игры, научиться разминаться и освоить основные приемы передачи мяча.

Тренировки будут проходить на стадионе «Москвич» по вторникам, четвергам и субботам в 11:00. На обновленном стадионе «Труд» занятия будут проводиться в те же дни, но в 12:00.

Напомним, что в городском округе Лобня активно развивают спорт. В прошлом году после масштабной реконструкции открыли стадион «Труд». Жители муниципалитета могут активно проводить время в парках и на спортивных площадках, где по выходным проходят различные физкультурно-оздоровительные мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».