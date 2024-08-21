Матчи открытого первенства по футболу прошли в Котельниках

Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники

Команда Котельников принимает участие в открытых первенствах по футболу. Четыре последних матча закончились двумя победами и еще двумя ничьими.

Мужская футбольная команда «Котельники» обыграла клуб «Люберцы» с результатом 6:0. По два гола на счету у Пала Кирьянова и Максима Кузнеца, также по мячу в ворота забили Руслан Чигарев и Александр Никифоров.

Ветераны в возрастных группах 35+ и 55+ сыграли в ничью с футбольным клубом «Лыткарино» и коллективом «Ресурс». Матчи завершились со счетом 0:0 и 1:1.

В 13-м туре Лиги В-2 команда «Котельники» обыграла клуб «Парковый» срезультатом 4:0. Два мяча в ворота соперников отправил Павел Кирьянов, а также забили Дмитрий Самойлов и Евгений Коротков.

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