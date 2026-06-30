Открытую тренировку по самбо провели в лесопарке в Люберцах

В лесопарке «Чемпион» в Люберцах 27 июня прошла открытая тренировка воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Союз». На занятии присутствовали 45 девушек и юношей, которые оттачивали свои навыки под руководством тренерского состава.

В летний период воспитанники спортивной школы активно готовятся к новому спортивному сезону.

«Часть самбистов находится на тренировочных сборах в Дагестане, другая готовится выехать в Краснодарский край. А для детей, которые остались в городе, мы решили провести тренировку в новом парке „Чемпион“. Здесь созданы все условия для комфортных занятий на свежем воздухе», — рассказал директор спортивной школы олимпийского резерва «Союз» Виктор Худяков.

Он также добавил, что три спортсменки в настоящее время выступают на спартакиаде учащихся России, одна девушка будет отстаивать честь Московской области на командном чемпионате страны по самбо.

Лесопарк «Чемпион» в Дзержинском был благоустроен в прошлом году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.