Открытую тренировку по конному спорту проведут в парке в Одинцове

На территории Конно-спортивного комплекса Центрального парка «Патриот» в Одинцове 11 июля в 15:30 пройдет открытая тренировка по конному спорту. Посетители смогут увидеть подготовку профессиональных наездников, узнать больше о работе всадника и лошади, а также познакомиться с особенностями спортивного коневодства.

Гости увидят, как спортсмены готовятся к соревнованиям, отрабатывают элементы выездки и преодолевают маршруты в конкуре. Тренеры расскажут о принципах подготовки лошадей и всадников, объяснят задачи отдельных упражнений и обратят внимание на ошибки, которые могут возникать во время тренировочного процесса.

Отдельная часть программы будет посвящена спортивным породам лошадей и их особенностям. Посетители смогут узнать, какие качества необходимы животным для участия в соревнованиях и как формируется слаженная работа в паре «всадник — лошадь».

После завершения тренировки гости смогут пообщаться с инструкторами, задать вопросы и ближе познакомиться с лошадьми. Для желающих будет доступна возможность покормить животных морковью, а также совершить конную прогулку. Вход для посетителей свободный.