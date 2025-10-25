Открытое занятие по цигун пройдет в Химках 28 октября

Жителей городского округа Химки ждут в Доме культуры «Лунево» 28 октября. На занятии по цигун гостям покажут, как управлять внутренней энергией.

Тренировка проходит стоя. Специальная одежда или другие атрибуты не нужны. Ограничений по возрасту для участников нет.

«Поддержка здорового образа жизни — один из наших приоритетов. Это прекрасная практика, которая помогает улучшить самочувствие и обрести гармонию с собой. Мы рады, что в Химках у жителей есть возможность познакомиться с этим древним искусством и сделать шаг к более здоровой жизни», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Отметим, что школы цигун пошли из китайских монастырей. Всего в Китае восемь государственных школ тай-цзи. А цигун — один из инструментов тай-цзи. Это не только гимнастика, но и медитация, работа с внутренней энергией.

Открытое занятие по цигун начнется в 12:00 по адресу: поселение Луневское, дом № 20.