Открытое первенство по кикбоксингу прошло в Мытищах

Традиционный турнир проводится в городском округе уже в девятый раз. Соревнования собрали сильнейших спортсменов не только из Мытищ, но и из других городов России.

На ринг и татами выходили мастера единоборств из Подмосковья, Москвы и Курской области. Всего в турнире участвовало более 300 человек.

Это первенство дает возможность самым юным спортсменам получить первый серьезный соревновательный опыт. Схватки кикбоксеров судили профессионалы высокого уровня, среди которых победители мировых первенств и действующие чемпионы России, начинавшие свою спортивную карьеру на ринге в Мытищах.

Организаторы уверены, что следующий турнир, который станет юбилейным, будет настоящим праздником спорта для мальчиков и девочек младшего возраста, занимающихся кикбоксингом.

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