Открытое первенство по голболу ко Дню России прошло в Мытищах

Соревнования организовали в спортивном комплексе «Строитель». Турнир объединил шесть команд из Москвы и Московской области.

Среди участников были члены сборной России по голболу, чемпионы Европы и участник чемпионата Мира.

«Голбол — паралимпийский вид спорта для незрячих людей и у него есть уникальные особенности. Главная из них — звенящий мяч, который является самым тяжелым из всех и весит 1250 грамм. Внутри мяча находятся колокольчики для того, чтобы человек мог услышать его, сориентироваться и защитить свои ворота. В игре участвуют две команды по три человека», — рассказал главный судья соревнований, старший тренер сборной Московской области Дмитрий Шипилов.

Две московские команды добрались до финала, где сборная Москвы обыграла спортивную школу «Юность» из Москвы. Бронзовые медали выиграли голболисты из Королева, вырвавшие в концовке победу у мытищинского «Авангарда». Пятое место получила юношеская сборная команда Московской области.