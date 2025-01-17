Открытое первенство округа по самбо пройдет в Люберцах 19 января

Во Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы 18 и 19 января состоятся межмуниципальные соревнования Московской области по самбо среди юношей 14–16 лет, а также открытое первенство округа среди юношей 11–12 и 12–14 лет. Турнир соберет порядка 150 участников из разных муниципалитетов Подмосковья и других регионов.

Городской округ Люберцы на турнире представят 15 спортсменов.

«В межмуниципальных соревнованиях, которые пройдут 18 января, примут участие команды округов восточной части Московской области. Состязания будут проводиться в десяти весовых категориях. Победители и призеры получат право принять участие в финальном этапе первенства Московской области, который состоится 1 февраля в Можайске», — сообщил председатель Федерации самбо городского округа Люберцы, вице-президент Федерации самбо Московской области Виктор Худяков.

Также, 19 января пройдет открытое первенство Люберец, где сильнейшие юные самбисты поборются за награды и возможность попасть в сборную команду городского округа. Лучшие спортсмены будут представлять муниципалитет на соревнованиях областного уровня.

«Данные соревнования являются этапом отбора в сборную команду Люберец. Для повышения спортивной конкуренции первенство является открытым для представителей других округов Подмосковья и иных регионов», — добавил Виктор Худяков.

Состязания обещают быть зрелищными и напряженными, а их участники продемонстрируют высокий уровень подготовки и спортивного мастерства.