Открытое первенство округа по панкратиону прошло в Серпухове

Во Дворце спорта «Надежда» в городском округе Серпухов состоялось Открытое первенство муниципалитета по панкратиону. Участниками состязаний стали порядка 300 спортсменов в возрасте от шести до семнадцати лет.

На татами выступили борцы не только из Серпухова, но и из Калужской, а также Рязанской областей. Победителей в разных весовых категориях наградили грамотами и медалями.

Организаторы поблагодарили спортсменов за участие, а зрителей за поддержку борцов. Подобные состязания мотивируют молодежь городского округа Серпухов посвящать свое время единоборствам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил с 80-летием олимпийского чемпиона, заслуженного тренера СССР и почетного жителя Подмосковья Владимира Максимова. Он наградил спортсмена орденом «За заслуги перед Московской областью» первой степени.