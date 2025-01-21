Открытое первенство и чемпионат округа по чир спорту прошли в Мытищах

В спортивном комплексе «Строитель» прошли чемпионат, открытое первенство городского округа Мытищи и спортивный фестиваль Cheer-T_Fest. Участниками состязаний стали свыше 700 человек из 19 клубов.

На соревнования собрались спортсмены из Москвы, Московской и Калужской областей. Фестиваль Cheer-T_Fest уже зарекомендовал себя как одно из значимых событий в мире чир спорта, привлекающих участников из разных регионов страны. В городском округе его проводят впервые, и такой опыт сразу оказался успешным.

Отметим, чир спорт — это не просто группы поддержки спортивных команд по баскетболу или хоккею, а самостоятельная дисциплина. Она объединяет в себе элементы танцев, гимнастики и акробатики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.