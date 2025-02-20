Открытки от школьников Лобни представили на выставке в Китае

Школьники в Китае организовали выставку, на которой представили открытки, сделанные учениками из Лобни. Подмосковные ребята отправили их ранее в рамках взаимодействия между образовательными учреждениями.

Ученики школы № 9 в Лобне отправили открытки с пожеланиями и яркими рисунками в Китай в преддверии китайского нового года. В итоге ребята из Поднебесной решили устроить целую выставку работ.

«Творчество стало мостиком дружбы между нашими странами», — отметили учителя школы № 9 в Лобне.

Отметим, что Лобня поддерживает дружеские связи с Китайской народной республикой. У города есть побратим в этой стране — это город Тайань. Также действует соглашение о сотрудничестве между учебными заведениями.

Ранее мы рассказывали о том, что стены в лицее «Авиатика» в Лобне украсили с помощью современных технологий.