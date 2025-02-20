Открытки от школьников Лобни представили на выставке в Китае

Школьники в Китае организовали выставку, на которой представили открытки, сделанные учениками из Лобни. Подмосковные ребята отправили их ранее в рамках взаимодействия между образовательными учреждениями.
Ученики школы № 9 в Лобне отправили открытки с пожеланиями и яркими рисунками в Китай в преддверии китайского нового года. В итоге ребята из Поднебесной решили устроить целую выставку работ.
«Творчество стало мостиком дружбы между нашими странами», — отметили учителя школы № 9 в Лобне.
Отметим, что Лобня поддерживает дружеские связи с Китайской народной республикой. У города есть побратим в этой стране — это город Тайань. Также действует соглашение о сотрудничестве между учебными заведениями.
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