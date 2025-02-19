Стены в лицее «Авиатика» в Лобне украсили с помощью современных технологий

Однотонные и скучные стены школьных коридоров постепенно уходят в прошлое. Их стараются не только украшать, но и максимально использовать в учебном процессе.

В инженерно-техническом лицее «Авиатика», который открылся в Лобне в прошлом году, решили использовать в оформлении современные технологии. Стену в одном из просторных холлов украсила карта России. Она выполнена с помощью большого принтера, палитра которого состоит из тысяч оттенков. Это позволяет достичь максимальной детализации изображения. При печати используются только специальные краски, которые не пахнут и не вредят здоровью, при этом стену можно мыть.

«Технологии наши шагнули очень далеко. Надо только приложить небольшое усилие, а дальше уже все возможно. Это, во-первых, красиво, а, во-вторых, в этом зале мы всегда проводим линейку в понедельник, посвященную открытию учебной недели. Поэтому символы здесь государства должны быть — и гимн, и флаг, ну и, соответственно, карта нашей замечательной прекрасной страны», — отметил директор лицея Андрей Иванов.

«Авиатика» — не первая школа Лобни, где нестандартно подходят к оформлению помещений. Недавно отремонтированную школу № 5, куда переехал городской лицей, превратили в настоящую картинную галерею. Школьные коридоры расписали видами Лобни и ее достопримечательностей профессиональные художники.

Необычные арт-объекты уже стали визитной карточкой учебных заведений, у которых наверняка найдутся последователи. Ведь оригинально украшенные стены позволяют ребятам не только познавать окружающий мир, но и учиться нестандартно мыслить, развивать фантазию и творческие способности.