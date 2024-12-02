Открытие зимнего сезона прошло в парке «Москворецкий» в Воскресенске

Праздник, посвященный началу зимы, собрал в парке множество жителей муниципалитета самого разного возраста. Для них подготовили обширную программу развлечений.

Посетители парка водили хороводы у теплого очага вместе со Снежной королевой и угощались горячим чаем с баранками и конфетами на Самоварной станции. В «Москворецком» также заработала «Почта Деда Мороза», где дети писали новогоднему волшебнику письма со своими заветными желаниями. В специально обустроенной зоне со световыми инсталляциями все желающие смогли сделать красочные фотографии.

На танцплощадке центра культуры и досуга «Москворецкий» прошло театрализованное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки. Сказочные персонажи торжественно зажгли новогоднюю иллюминацию на елке. А кульминацией праздника стало яркое огненное шоу в исполнении московского коллектива Lando’s Band.

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