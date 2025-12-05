Открытие зимнего сезона прошло в парках округа Пушкинский

Муниципалитет ярко вошел в зимний сезон — праздничные мероприятия прошли на нескольких площадках. Зиму встречали в Пушкино, в Ивантеевке и в Красноармейске.

Новогодним волшебством наполнился вечер в пушкинском Центральном парке. Для жителей и гостей округа подготовили анимационную и концертную программу. А молодые Деды Морозы встретили зрителей барабанным шоу. По традиции поздравить жителей Пушкино приехали Дед Мороз и Снегурочка. Вместе со всеми они зажгли огни на новогодней елке, водили хороводы и пели песни. Недалеко от праздничной ели открылся каток с искусственным льдом, так что отсутствие снега и мороза не стало помехой для любителей зимней забавы.

В Ивантеевский парк Дед Мороз бодро подъехал на снегоуборщике, вызвав необычайный восторг у зрителей. Появление зимнего волшебника стало настоящей неожиданностью и сразу задало настроение всему празднику. На центральной сцене организовали театрализованное представление с участием сказочных персонажей. Артисты создавали особую атмосферу и вовлекали в процесс зрителей. На открытие Зимнего сезона в Ивантеевский парк пришли целыми семьями. Здесь тоже, как и в Пушкино, открыли резиденцию Деда Мороза и организовали мастер-классы. А любители зимних видов спорта с удовольствием открывали сезон катания на коньках.

Красноармейск впервые встретил зимний праздник в лесопарке «Банный лес». Здесь гостей ждала интерактивная программа «Чудеса у новогодней елки». Желающих принять участие в открытии зимнего сезона было очень много, особенно детей, которые с радостью обнимались с ростовыми куклами, играли, пели, шептали на ушко Деду Морозу заветное желание, и все вместе зажигали красавицу-елку. Кроме того, гости к жителям Красноармейска приехали «Снегурочки-барабанщицы» и «Оркестр Дедов Морозов» — это был подарок от администрации городского округа Пушкинский.

Все мероприятия организовали в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье», которая стартовала по всей Московской области 1 декабря.