Открытие зимнего сезона пройдет в центральном парке в Лобне 1 декабря

В Центральном парке культуры и отдыха в Лобне для жителей подготовили торжественное мероприятие, приуроченное к запуску зимнего сезона в Подмосковье. В этот день откроют резиденцию Деда Мороза и проведут массовую тренировку на льду.

Гости поучаствуют в анимационной программе и открытой тренировке на катке 1 декабря, а с 4 по 6 — в мастер-классе и ретро-дискотеке. Любителей спорта также приглашают на скандинавскую ходьбу, тренировку по брейку и традиционный забег «5 верст».

В парке «Киово» с 5 по 7 декабря проведут мастер-классы и настольные игры, а в Лобненском лесопарке пройдет занятие с кинологом по бытовому послушанию и трюковой дрессировке 6 декабря.

В парке «Река времени» 6 и 7 декабря организуют веселые старты, детскую дискотеку и викторину.

Принять участие в мероприятиях могут все желающие бесплатно.