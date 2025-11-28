Открытие зимнего сезона пройдет в Солнечногорске 1 декабря

Для жителей и гостей округа подготовили обширную программу развлечений. Все мероприятия будут бесплатными.

В городском парке культуры и отдыха гостей ждет концерт «Зимняя сказка», на котором зажгут огни на новогодней ели. На территории парка также организуют анимационную программу «Снег и елки, ледяные горки», тематическую локацию «Мини-городок», ярмарку «Зимняя карусель» и фотозону «Зимний теремок». Здесь же пройдет встреча с Дедом Морозом, откроются его резиденция, почта и творческая мастерская.

На набережной «Выстрел» в этот же день появится мастерская Снегурочки и заработает выставка «Зимние коты». Для юных участников подготовят мастер-классы «Новогоднее чудо» и «Елочка», а также викторину в сказочном формате от Снегурочки. Гостей будет согревать чайная станция «Вместе теплее».

«Открытие зимнего сезона — это прекрасная возможность для наших жителей и гостей окунуться в атмосферу праздника и активного отдыха. Пусть эта зима принесет радость, уют и незабываемые впечатления!», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

На протяжении всего зимнего периода для активного отдыха доступны 13 лыжных трасс в центральном парке, парке Победы и набережной озера Сенеж. В декабре в городском парке начнет работу большой сезонный каток с бесплатным прокатом коньков. Кроме того, по округу будут функционировать хоккейные площадки, площадки для зимнего футбола, лыжные и горнолыжные трассы, катки и тюбинговые горки.