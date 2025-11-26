Открытие зимнего сезона пройдет в парке в Павловском Посаде 1 декабря

Жителей и гостей городского округа приглашают на праздник, посвященный долгожданному открытию зимнего сезона. В городском парке культуры и отдыха подготовили масштабную развлекательную программу для детей и взрослых.

1 декабря с 16:00 гостей парка будут встречать сказочные персонажи. С 16:15 до 17:15 пройдут интерактивные программы с помощниками Деда Мороза и Снегурочкой. В это же время начнут работать почта и резиденции главного новогоднего волшебника.

Согреться горячим чаем можно будет с 15:00 до 17:00 на «Самоварной станции». На центральной площадке парка обустроят фотозону «Притяжение зимы», где все желающие смогут сделать яркие и красивые снимки.

В 16:45 состоится встреча Деда Мороза и зажжение огней на новогодней елке. Завершится открытие зимнего сезона световым шоу «Сияние парка», которое начнется в 17:00.

Глава дирекции парков Павлово-Посадского городского округа Ольга Петренко сообщился, что в парке уже все готово к празднику.

«В процессе еще несколько сюрпризов, которые будут ждать наших посетителей в зимний период при установлении на улице устойчивой минусовой температуры и достаточном количестве снега. Обещаем, будет очень интересно, весело и атмосферно. Приглашаем всех встретить зиму с нами», — сказала Ольга Петренко.