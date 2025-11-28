Открытие зимнего сезона пройдет в парке Талалихина в Подольске 1 декабря

В муниципалитете украсили парк имени Виктора Талалихина и зажгли главную новогоднюю ель высотой 16 метров. Общественное пространство подготовили к открытию областного проекта «Зима в Подмосковье» губернатора Андрея Воробьева .

Парк Талалихина украсили гирляндами, световым занавесом диаметром 40 метров, световыми фигурами, а также залили каток.

Новогоднее дерево украсили по-особенному: на игрушках изобразили Знаменскую церковь в Дубровицах и другие достопримечательности округа, портрет летчика-героя Виктора Талалихина, а также матрешки — символ русских традиций. Все украшения сделали воспитанники детских школ искусств, творческих кружков и домов культуры округа.

«Уже 1 декабря встретим зимний сезон праздничной программой. Начинаем в 16:00. Приходите всей семьей», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

На открытии акции в парке пройдет праздничный парад с героями русских сказок и творческие занятия «Елочная игрушка». Также планируется интерактивная программа «Как Емеля ходил за елкой» и мастер-класс по фигурному катанию.