Открытие зимнего сезона пройдет в парках в Дмитрове 1 декабря

В парках Дмитровского округа пройдет серия праздничных мероприятий, в которых примут участие команды центров культурного развития «Некрасовский», «Яхромский», Парка культуры и отдыха «Березовая роща» и спортивного комплекса «Яхрома». Для гостей подготовили насыщенную программу и открытие резиденции Деда Мороза.

Сотрудники СОК «Яхрома» проведут спортивную разминку 29 ноября в 10:00 в парке имени Лямина, в 10:30 — спортивную эстафету, в 16:00 — программу «Встреча Матушки-зимы», а специалисты центра культуры «Некрасовский» — мастер-класс «Игрушка на елку» в парке «Сосновый бор». Еще один мастер-класс «Сделано в парке» проведут в «Березовой роще».

Сотрудники центра «Яхромский» организуют программу «Осеннее ассорти» и мастер-класс «Волшебное чудо» 30 ноября в 16:00 в парке «Сосновый бор», а в 17:00 — мастер-класс «Сделано в парке».

В понедельник, 1 декабря, пройдет «Открытие зимнего сезона» в парке имени Лямина в Яхроме и парке «Сосновый бор» в Дмитрове. Для гостей подготовили насыщенную программу, в том числе резиденции Деда Мороза. Кульминацией вечера станет волшебное зажжение праздничной иллюминации, которое превратит парковые пространства в сияющие огнями сказочные территории.

«Открытие зимнего сезона — это всегда долгожданное и волшебное событие для всех жителей, особенно для детей. Мы постарались создать в наших парках по-настоящему праздничную атмосферу, чтобы каждый смог зарядиться предновогодним настроением. Приглашаю всех на этот светлый семейный праздник — будет интересно, весело и красиво!» — сказал глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Мероприятия пройдут в рамках реализации областных программ по развитию культуры и туризма.