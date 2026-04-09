Картину художника Амори Дюваля представят в музее в Люберцах

17 апреля в Музейно-выставочном комплексе городского округа Люберцы начинает работу новая выставка, которая представит жемчужину коллекции музея — портрет «Дама с розовыми лентами» кисти французского художника Амори Дюваля. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На полотне изображена супруга одного из самых состоятельных представителей города Реймса середины XIX века. Ее портрет хранится в музее уже 12 лет. Реставрация картины стала важной задачей, так как она поступила в фонды в аварийном состоянии. Более того, на картине изображена прабабушка жительницы Люберецкого округа, мецената Наталии Бодко.

Выставка «Неизвестная Терез» — это подробный рассказ об исследовании и реставрации произведения. Посетители увидят фотографии реставрационного процесса, фильм о восстановлении картины, почувствуют аромат старинных духов, познакомятся с историей семьи Мадлен Терез Бланшет и, главное, в деталях смогут рассмотреть «Даму с розовыми лентами». Экспозиция приурочена к 170-летнему юбилею картины и 50-летнему юбилею Музейно-выставочного комплекса.

Адрес: Московская область, город Люберцы, улица Звуковая, дом 3.