Открытие выставки народного художника России Дмитрия Санджиева в Музейно-выставочном комплексе Люберец

3 апреля в Музейно-выставочном комплексе Люберец начнет работу выставка «Цвет — мой свет» народного художника России Дмитрия Санджиева. Это первая крупная ретроспективная экспозиция, которая позволит проследить весь творческий путь мастера, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На выставке будет представлено более 100 предметов, включая работы из известных серий «Вдова чабана», «Метаморфозы полнолуния», «Мифы планеты», произведения по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Некоторые предметы будут представлены впервые, среди них листы с эскизами, карандашная графика студенческих лет и серия триптихов «Купание во времени».

Кроме художественных произведений, на выставке будет представлен комплекс личных вещей Дмитрия Санджиева из семейного архива: палитра, этюдник, кисти, студенческий билет, фотографии, печать с инициалами и другие предметы.

Дмитрий Санджиев — народный художник Российской Федерации, Герой Калмыкии, академик Российской академии художеств, руководитель творческой мастерской графики Российской академии художеств. Он работал в разных жанрах и использовал сочетание техник древней иконописи и современных материалов. Его произведения хранятся в ведущих музеях мира.

К выставке разработана параллельная программа: лекции по истории цвета и света в живописи, мастер-классы и экскурсии.

Открытие выставки запланировано на 18:00, начало сбора гостей — в 17:30. Возрастная категория: 16+.

