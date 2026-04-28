Выставку молодых художников откроют в Люберцах 29 апреля

В Музейно-выставочном комплексе Люберец 29 апреля откроется выставка молодых современных художников «За пределами стены». Куратор и автор концепции — Милена Буланкина, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Концепция выставки основана на мифе о пещере, предложенном Платоном в диалоге «Государство». Молодые художники размышляют в своих работах о пути человека от иллюзии к истине.

Посетители увидят более 30 работ, среди которых живописные полотна, скульптуры, коллажи и фотографии из Екатеринбурга, Москвы и Кемерово. Фотограф Кирилл Леднев представит фотосерию затопленных скульптур подводного музея в Средиземном море, а художница Александра Веселова в серии картин «Иные миры» призывает современного горожанина увидеть мир глазами художника-философа.

К выставке разработана параллельная программа: экскурсии и лекции. Открытие выставки состоится 29 апреля в 16:00, гостей ждет кураторская экскурсия.

Вход на открытие свободный по предварительной регистрации или по социальной карте Подмосковья. Выставка будет работать до 21 июня.